«باحث»: دور مصر في القضية الفلسطينية شامل ولا ينحصر في إرسال المساعدات

قال مصطفى عبداللاه، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنَّ الدور المصري في القضية الفلسطينية لا ينحصر في المساعدات الإنسانية ووصولها للجانب الفلسطيني فقط، إنما هو دور شامل يتعامل مع الأزمة في غزة متناولاً جميع أبعادها ونقاطها.

«عبداللاه»: مصر تعاملت بشكل حكيم وحاولت حل الأزمة

وأضاف «عبداللاه»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر تعاملت بشكل حكيم وحاولت حل الأزمة منذ اليوم الأول لـ الحرب على غزة، عبر الاتصالات مع الأطراف الدولية للتهدئة وكذلك الأطراف الإقليمية الفاعلة، لافتاً إلى أنَّ الدور الإنساني جزء من تلك الجهود.

نقص الأغذية والأدوية

وتابع الباحث بالمركز المصري، «قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم يعاني من نقص المواد الغذائية والطبية ونقص المياه، بالإضافة إلى نقص الرعاية الصحية ليتزايد عدد من يحتاج الخدمة في ظل الأحداث وليصل أصحاب الأمراض المزمنة ممن يحتاجون لتلقي العلاج إلى عشرات الآلاف».