محافظ أسيوط يتفقد التجهيزات النهائية لمركز السيطرة الموحد للطوارئ

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المراحل النهائية لتجهيز مقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام بعد انتهاء الأعمال الإنشائية وفرش وتأثيث المقر ووضع الشاشات والأنظمة الإلكترونية والكاميرات وفق أحدث المعايير العالمية.

احتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية

ويأتي إنشاء المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية وإحكام تام في أقل وقت ممكن.

كما تفقد محافظ أسيوط المركز الذي يضم قاعة رئيسية من المقرر أن تحتوي على ممثلي الجهات التنفيذية بالمحافظة وقاعة ملحقة للمؤتمرات وقاعة اتخاذ القرار الإقليمية، فضلا عن الأنظمة المتطورة كموزع المهام اللاسلكي المطور والخرائط الرقمية ومنظومة المؤتمرات المرئية ومنظومة التتبع الآلي للعناصر والمركبات، بالإضافة إلى منظومة تلقي البلاغات المميكنة والمتضمنة تحديد مكان المتصل آلياً برقم الموحد للطوارئ وتم استعراض المنظومات المتاحة وتكاملها مع الشبكة الوطنية لتحقيق أعلى استفادة منها.

الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين

وأوضح المحافظ أن الشبكة الوطنية تستهدف في المقام الأول الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم من خلال الوصول للمعدلات العالمية في الاستجابة وسرعة رد الفعل لكافة الطوارئ والأحداث والكوارث، مشيدًا بقرار إنشاء الشبكة الوطنية التي تحقق التكامل والتعاون لكافة الجهات الحكومية المعنية وتوفر كافة البيانات والإحصائيات اللازمة لمتخذي القرار وفق أحدث المعايير العالمية كما تساهم في الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة المصرية وتدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي الآمن ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أهمية كفاءة العنصر البشري القائم على تشغيل المنظومة حتى يكون قادر على إدارتها على الوجه الأمثل من أجل تحقيق الأهداف الأساسية للمنظومة ككل، لافتا إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لتوفير بنية أساسية قوية لهذه المنظومة مما يعد إنجازًا ونقلة كبيرة في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.

جدير بالذكر أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هي شبكة موحدة ومؤمنة لجميع الجهات الإدارية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية وتعمل على تحقيق سرعة الاستجابة بينها وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين، كما تتيح البيانات والإجراءات الحديثة لدعم اتخاذ القرار.