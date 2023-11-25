تحذير من «هيئة الدواء» بشأن علاج للبرد يؤثر على نتيجة تحليل المخدرات

حذرت هيئة الدواء المصرية، المواطنين المقدمين على إجراء تحليل المخدرات، من تداخل بعض أدوية البرد، سواء جرى أخذها بوصفة طبية أم لا، مع نتيجة تحليل المخدرات، وبالتالي خروج نتيجة إيجابيًة خاطئة للتحليل.

وشددت هيئة الدواء على أن ذلك يحدث لأن العديد من مكونات هذه المستحضرات الطبية تكون أحيانا مماثلة كيميائيًا للأدوية اللي يجري اختبارها.

وأوضحت الهيئة أن هذه المستحضرات الطبية هي أدوية البرد التي تحتوي على مواد فكسوفنادين ودايفنهيدرامين وديكستروميثورفان، ناصحة المواطنين بمراجعة الأدوية مع الطبيب أو الصيدلي قبل إجراء التحاليل؛ للتأكد من عدم تناول أي أدوية قد تؤثر على نتائج التحاليل.