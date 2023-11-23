هيئة الدواء تشارك في مباحثات إنشاء آلية إقليمية للشراء المجمع للقاحات

شارك الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، في المشاورات والمباحثات التي تجرى حالياً بشأن إنشاء آلية إقليمية للشراء المجمع للقاحات وعدد محدد من الأدوية الأساسية، بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعدد من رؤساء الهيئات العربية والأفريقية الرقابية على الدواء، ومسؤولي وزرات الصحة.

وضع الآليات الإقليمية للشراء المجمع للقاحات

تناول الاجتماع مناقشات أهمية وضع الآليات الإقليمية للشراء المجمع للقاحات، وذلك بهدف تعزيز توافر اللقاحات بشكل عادل للجميع؛ لما له من أهمية استراتيجية لحفاظ على سلامة المواطنين داخل القارة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

تعزيز ودعم الصناعة الوطنية

وخلال كلمته، أكد رئيس هيئة الدواء، السعي نحو تعزيز ودعم الصناعة الوطنية؛ بما يسهم في تيسير إجراءات الشراء الموحد من قبل تلك الصناعات، والاعتماد المرجعي على السلطات الرقابية الأفريقية القوية الحاصلة على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، والمعتمدة عالمياً في تقييم المستحضرات ضمن آليات الشراء الموحد، وأثنى على الحضور الكبير؛ قائلا: «تعلمنا الكثير من تجارب الدول التي تجري مشاركتها فيما يخص الشراء الموحد»، مؤكداً ضرورة التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

ولفت إلى أن هذا الإجتماع جاء استكمالا لمشاركة رئيس هيئة الدواء المصرية بالنسخة الأولى من منتدى سوق المصنعين الأفارقة، المنعقدة في المغرب في الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2023، وتوصيات المنتدى من العمل على توحيد آليات المختلفة للشراء بعمل آليه واحدة تختص بشراء وتوفير اللقاحات، وتضمن توفير اللقاحات الآمنة والفعالة للجميع فى آن واحد، وفي ضوء حرص الهيئة على تعميق العلاقات وتعزيز أفاق التعاون مع الدول العربية والأفريقية، كذلك حرصها على مشاركة خبراتها في مجال توطين وصناعة اللقاحات الاستراتيجية.