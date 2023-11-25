منتدى شباب العالم يطلق مبادرة لدعم السلام.. وإشادة من المجالس الحقوقية

أعلن منتدى شباب العالم، اليوم، عن انطلاق مبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية» وهي مبادرة تهدف إلى توحيد الطاقات الشبابية على مستوى مصر والعالم وتوظيفها بشكل سليم، ما يؤدي إلى انتشار السلام ومبادئ الإنسانية على مستوى العالم.

معاناة فلسطين وقطاع غزة من حرب مجردة من كل مبادئ الإنسانية

وجاءت مبادرة منتدى شباب العالم «شباب من أجل إحياء الإنسانية» بالتزامن مع معاناة فلسطين وقطاع غزة من حرب مجردة من كل مبادئ الإنسانية، وعدوان إسرائيلي غاشم على المواطنين العُزَّل في قطاع غزة ينتهك كل مبادئ حقوق الإنسان ويحرمهم الحق في الحياة - والذي يلقب بأبو الحقوق - بهدف توحيد الجهود الدولية الشبابية في سبيل تحقيق السلام العالمي وترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب أبرزها حماية ضحايا الحروب والنزاعات في أي مكان بالعالم دون النظر للعرق أو الجنس أو غيره.

المبادرة جاءت في توقيت مهم وحساس

ورحبت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بمبادرة منتدى شباب العالم، انطلاقا من دور المنتدى المحوري، موضحة في بيان صدر عنها اليوم، أن هذه المبادرة جاءت في توقيت مهم وحساس.

وأضافت أن مبادرة منتدى شباب العالم جاءت انطلاقا من الجهود الدولية والشبابية في تعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي في أرجاء العالم.

وثمَّنت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إطلاق منتدى شباب العالم لهذه المبادرة، التي توضح إدراك المنتدى أهمية الطاقات الشبابية في دعم السلام بالمنطقة.

وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة إلى أن مبادرة منتدى شباب العالم جاءت استكمالا وتأكيدا على دور الدولة المصرية المحوري في القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الشقيق في قطاع غزة، في ظل ما يتعرض له من حرب إبادة تفتقد كل مبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان.