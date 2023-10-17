«تضامن النواب» توافق نهائيا على قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة، نهائيًا على مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

المجلس القومي للطفولة والأمومة

كان الدكتور الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، قال إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2008 نص في المادة 144 منه على إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة، وتكون له الشخصية الاعتبارية ومقره القاهرة ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور عبدالهادي القصبي: «أنشئ المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل حماية حقوق أطفالنا ومتابعة تطبيق التشريعات والسياسات المعنية بهم وتنسيق العمل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بأطفال مصر الذي يشكلون ما يقرب من 40% من إجمالي تعداد السكان».

لجنة التضامن بمجلس النواب

واستكمل القصبي: «نص الدستور في المادة 214 منه على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى للطفولة والأمومة الذى كان قد سبق إنشاء بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وتنص ذات المادة على أن يبين القانون كيفية تشكيله واختصاصاته وضمانات استقلال وحياد أعضائه، حتى يساهم المجلس في أداء دورة على الوجه الأكمل».