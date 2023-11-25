أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن تقارير إسرائيلية: بأن «مصلحة السجون الإسرائيلية تؤكد حصولها على ضوء أخضر، لبدء مسار الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين».

من ناحية أخرى، قال ياسر عبدالستار، موفد «إكسترا نيوز» في معبر رفح، إن عملية تسليم وتسلم الأسرى والمحتجزين حدث بها بعض التأجيل، قبل أن تتدخل مصر لإنهاء الأزمة، والتي كانت منتظرة، وأعلن عنها منذ أمس، والهيئة العامة للاستعلامات أعلنت أنه يوجد 13 من المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، وسيتم تسليم 39 من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى السجون الإسرائيلية.

وأضاف «عبدالستار»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هذه الصفقة لم تتم حتى الآن وننتظر تنفيذها، والتأجيل جاء من قبل حركة حماس، والتي صرحت بأن الإسرائيليين لم يلتزموا ببنود الاتفاق الذي توصل إليه والذي أفضى إلى هذه الهدنة التي بدأت منذ الساعة 7 صباح أمس.