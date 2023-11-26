آخر موعد للتسجيل في حج الجمعيات الأهلية.. اعرف الشروط

تفصلنا 4 أيام عن غلق باب التقديم على حج الجمعيات الأهلية لموسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديا، يوم الخميس المقبل 30 نوفمبر، علما بأن باب التقديم فتح منذ يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر.

شروط أداء فريضة الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية

- أن يكون المتقدم مصريا وكامل الأهلية لأداء المناسك.

- أن يكون المتقدم عضوا بجمعية أهيلة ومسددا للاشتراك السنوي.

- أن تكون الجمعية مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023 ولا توجد عليها أي مخالفات قانونية.

- أن يكون المتقدم لم يسبق له أداء فريضة الحج من قبل.

- ألا يقل سن المتقدم عن 25 سنة في 1 مارس 2024، ويستثنى من ذلك المرافقين لوالدهم لا يقل عمرهم عن 18 سنة.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

- لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخري سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية.

- توجد فئات ممنوعة من السفر للحج وهي «مرضى الفشل الكلوي، ومرضى تليف الرئة، وحالات السمنة المفرطة المرضية، والحالات المتقدمة من أمراض القلب والدم والتليف الكبدي والأورام، والسيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض النفسية والزهايمر».