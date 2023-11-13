بدء تقديم أعضاء الجمعيات الأهلية في البحر الأحمر لأداء فريضة الحج غدا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي، بمحافظة البحر الأحمر، فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا الموسم، وفقا لعدد من الشروط، منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعيات بالمحافظة، وأن يكون مسددا للاشتراك السنوي.

موعد التقديم

وذكرت الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر، أن التقديم لأداء فريضة الحج ي يبدأ غدا الثلاثاء حتى 30 نوفمبرالجاري، ولن يُلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

وكشفت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحرالأحمر، في بيان، أن شروط التقدم لفريضة الحج هذا العام تتضمن عدم السماح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى، سواء سياحية أو قرعة أو وزارة الداخلية، وألّا يكون سبق له الحج من قبل طوال حياته، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

وأوضحت الوزارة ضرورة أن يكون المتقدم كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ولا يقل سنه عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين، ولا يقل عمره عن 18 عامًا.

الفئات المستثناة من التقديم

ونوهت المديرة بعدم السماح لبعض الفئات للتقديم، وهم أصحاب مرضى الفشل الكلوي، ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، أو مرضى تليف الرئة، أو حالات السمنة المفرطة المرضية، أو الحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب، والأوعية الدموية، والتليف الكبدي، والأورام، بجانب السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، والأمراض النفسية والزهايمر، طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

ووفقا لبيان المديرية، يحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة، للتحقق من قدرتهم على أداء المناسك، وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك بالمستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة، كما يحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.