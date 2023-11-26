مفاجآت في نتائج استفتاء الأهلي بجائزة «جلوب سوكر».. اعرف طريقة التصويت

«جمهوره ده حماه».. جملة أثبتتها جماهير الأهلي قولًا وفعلًا في السنوات المنقضية، بعدما كانت الداعم الأول للمارد الأحمر في الانتصارات والانتكاسات، ويستمر الدعم بوجود بطل إفريقيا في المركز الأول باستفتاء جوائز «جلوب سوكر» لأفضل نادٍ لعام 2023.

نتائج استفتاء الأهلي لجوائز الأفضل «جلوب سوكر»

نتائج استفتاء أفضل ناد لعام 2023 تحمل مفاجأة كبيرة حتى تلك اللحظة، بعدما تفوق الأهلي على جميع الأندية المنافسة، في قائمة طويلة تحمل كبار القارة العجوز وبينها بطل أوروبا وإنجلترا مانشستر سيتي وبرشلونة حامل لقب الدوري الإسباني.

الأهلي كعادته يحتل المركز المفضل لديه «الأول»، متفوقًا على عمالقة إنجلترا وإسبانيا، إذ حصد حتى هذه اللحظة نسبة تصويت وصلت إلى 25.8%، ويع تراجع خاصة أنه كان يملك نسبة تزيد عن 30%، فيما يأتي فريق فلومينينسي البرازيلي في المركز الثاني، برصيد 19.2%، وفي المركز الثالث يأتي مانشستر سيتي صاحب الثلاثية التاريخية، برصيد 16.1%، وفي المركز الرابع يأتي الهلال السعودي برصيد 5.9%، وخلفه وست هام يونايتد الإنجليزي.

ولا يزال التصويت متاحًا أمام الجماهير حتى نهاية ديسمبر المقبل، ما قد يمنح الفرصة للأهلي للحصول على المزيد من الأصوات والفوز باستفتاء الجماهير على جوائز جلوب سوكر باكتساح.

طريقة التصويت للأهلي على لقب أفضل نادي لهام 2023

تستطيع جماهير الأهلي من جميع أنحاء العالم منح أصواتهم للمارد الأحمر، في سباق الحصول على لقب أفضل نادٍ لعام 2023، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لجائزة جلوب سوكر.. من خلال هذا الرابط

اختيار الأيقونة الخاصة بترشيحات أفضل نادي لعام 2023 «رجال».. من خلال هذا الرابط

الضغط على المربع الذي يحمل اسم وصورة شعار الأهلي.

إدخال اسمك وبريدك الإلكتروني.

الضغط على زر «إرسال».

يمكن للجماهير منح صوت واحد فقط لكل جائزة. وسيتم إغلاق التصويت في 31 ديسمبر 2023.

ينافس الأهلي أيضًا على جائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر، الذي سيقام في دبي في 19 يناير 2024.. يمكن التصوي من هذا الرابط