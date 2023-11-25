إصابة قوية لمحمد عبد المنعم في مباراة الأهلي وميدياما.. تداخل عنيف مع «الشناو

تعرض محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مباراة ميدياما الغاني، المقامة على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسقط محمد عبد المنعم، على الأرض، بعد التدخل القوي مع محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، في كرة مشتركة، مع لاعب ميدياما الغاني، داخل منطقة الجزاء.

محمد عبد المنعم يستكمل المباراة

وتدخل أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، ومنح محمد عبد المنعم الإسعافات الأولية ويستكمل المباراة.

ويفرض ميدياما الغاني، التعادل السلبي على النادي الأهلي، بعد مرور 40 دقيقة من الشوط الأول للمباراة حتى الآن.

ويفتتح النادي الأهلي، مبارياته في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة ميدياما في الجولة الأولى.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ويتواجد الأهلي وميدياما الغاني، في المجموعة الرابعة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من يانج أفريكانز التنزاني، وشباب بلوزداد الجزائري.