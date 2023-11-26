«رياضة كفر الشيخ»: مبادرات الشباب تخلق جيلا قادرا على بناء المستقبل

وجّه الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، الشكر لمركز الإعلام التابع لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك لنقل الأحداث الرياضية لحظة بلحظة لكافة وسائل الإعلام المرئية، والمكتوبة، بما يساهم بشكلا كبير في نشر الفكر الرياضي الهادف لبناء جيل من الشباب القادر علي العطاء لوطنه ولنفسة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، و اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

دور الإعلام الرياضي

كما أشار وكيل شباب كفر الشيخ، عبر بيان، حول اكتشاف الموهوبين رياضياً، على أيدي مدربين لهم من الخبرات فى صناعة الأبطال، بمديرية الشباب بالمحافظة، وذلك بهدف إنتقاء ناشئين جدد للعبات «التايكوندو، والمصارعة، وكرة اليد، والتي تقدم لها 372 ناشىء، حيث وأسفرت عن انضمام 41 ناشئا للعبة المصارعة، وعدد 16 ناشئا للتايكوندو، مشيرا إلى تفعيل دور المشروعات القومية الرياضية ودورى الأندية والأحياء الصغيرة، ومهرجان الكرة الطائرة، بهدف تنمية قدرات الشباب رياضياً، وهو دور هام لوزارة الشباب يستفيد منه أبناء الإقليم.

مبادرات شبابية والتغطية الإعلامية

كما وجّه وكيل شباب كفر الشيخ، الشكر إلي وحدة المنسقين الإعلاميين بكفر الشيخ، على جهدهم المبذول في مجال التغطية الإعلامية المستمرة لمبادرات وزارة الشباب والتي تقام علي أرض المحافظة، بدأ من، «مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب» فى عيدى الفطر و الأضحى المباركين، و مبادرة «صيف شبابنا»، والتي أطلقها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بساحات كفر الشيخ، والتي حققت مشاركة 20513 شاب، ومبادرة فتاة فى البرامج «الفنية، والتثقيفية، والترفيهية، والدينية، والتدريبية للنشء والشباب»، و غيرها من برامج الفتاة والمرأة و برامج ذوى القدرات الخاصة بمراكز الشباب.

فاعليات دوري مراكز الشباب

وأكد تفعيل دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، ومدى الاهتمام الكبير والمتابعة الإعلامية، إذ استمر الدوري على مدار شهرين تقريبًا، والتي تم تغطية نتائج المباريات التي شارك بها 24 فريقا بواقع 128 مباراة، على 12 ملعبا قانونيا منجلا شارك بها 780 لاعب كرة قدم، جهد وتغطية إعلامية كبيرة لهم كل الشكر.