هيئة الأسرى تنشر تطورات الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاع

نشرت هيئة الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم، تطورات الوضع الصحي للأسير المريض عاصف الرفاعي، 21 عاما، مدينة رام الله، والذي يعاني من انتشار السرطان في مناطق مختلفة من جسده، بما في ذلك الكبد وجدار البطن والقولون والغدد والأمعاء والمسالك البولية، في ظل إهمال طبي متعمد من قبل الاحتلال لتطبيق سياسة القتل البطيء بحق أسرانا داخل السجون.

الأسير لم يتلق جرعة العلاج الكيماوي الأخيرة

وقالت الهيئة نقلا عن محاميها الذي زار الرفاعي قبل يومين، إنّ الأسير لم يتلق جرعة العلاج الكيماوي الأخيرة، بسبب ضعف جسمه وعدم قدرته على احتمالها، علمًا بأنّه خضع لأكثر من 18 جلسة سابقا، حيث ينقل الأسير الى مستشفى اساف هروفيه في موعد الجلسة، و يتم تركيب إبرة العلاج على جسده لمدة 48 ساعة ويعاد إلى مستشفى الرملة الى حين انتهاء العلاج، ويعاني الرفاعي أيضا من مشكلة بالكلى استوجبت وضع كيس بول خارجي مشبوك بالكلى لمساعدته على قضاء حاجته.

وتأثر وضع عاصف سلبا بشكل كبير في ظل الإجراءات التعسفية التي اتخذتها مصلحة السجون منذ البدء بالحرب على قطاع غزة بتاريخ 07/10/2023، فبعد أن قامت إدارة السجن بمنع الكانتين وسحب كل المواد الغذائية الخاصة بالأسرى، تعمدت تقديم طعام سيء كما ونوعا، وهذا أدى الى تراجع أكبر على حالة الأسير ونقصان وزنه بشكل حاد.