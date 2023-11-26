الملتقى السنوي لهيئة الرعاية الصحية يكرم عددًا من المحافظين والإعلاميين

شهدت فعاليات «الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية»، تكريم عدد من الإعلاميين اللذين قاموا برصد مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل أولًا بأول.

وجرى خلال الفعاليات تكريم الإعلامي جابر القرموطي مقدم برنامج «مانشيت»، والإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج التاسعة على القناة المصرية الأولي، الإعلامي محمد حلمي من التليفزيون المصري.

تكريم عدد من المحافظين

كما جرى تكريم الدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظومة الصحة العالمية في مصر، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وقال وزير الصحة والسكان، إنه في يوم 26 نوفمبر 2019، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وظهرت للنور عند الاستعداد بالقانون.

وأضاف وزير الصحة والسكان خلال كلمته بفاعليات «الملتقي السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية»، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن كثير من دول العالم خلال قيامها بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فشلت، وفشلت بعد التطبيق رغم إمكانياتها الضخمة.

وتابع: «حتى الآن مفيش منظومة تأمين صحي شامل منضبطة بشكل كبير جدًا بهذا الحجم الذي نعمل عليه، ممكن نلاقى دول عندها 5 ملايين مواطن أو 6 ملايين مواطن زي هولندا ناجحة جدًا، وإنجلترا من المنظومات المستقرة وناجحة منذ زمن، وهنلاقي حتى في المنظومة المستقرة قوائم الانتظار عندهم ممكن تصل الى 6 شهور لتغيير مفصل، وعمليات القلب تصل إلى 3 شهور».