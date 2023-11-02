خريطة الوظائف الخالية بمحافظة الغربية.. تأمين صحي واجتماعي

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الغربية شروط التقدم للوظائف الخالية التى ضمتها نشرة العمل نصف الشهرية، للشباب من الجنسين، بمختلف المجالات والتخصصات لمختلف المؤهلات بخبرة وبدون خبرة، وتوفر فرص العمل وفقا لاشتراطات مديرية العمل والمؤسسات الخاصة تأمينًا اجتماعيًا وتأمينًا صحيًا، وسكنًا وبدل انتقال للمغتربين وبينما يحدد الراتب وفقًا للحد الأدنى للأجور.

خريطة الوظائف الخالية بمحافظة الغربية

وتنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية بمحافظة الغربية كالتالي:

- مصنع ملابس يطلب عمال عادي مؤهلات أو بدون مؤهل سن من 18 عاما فأكثر من الجنسين، خبرة وبدون، ويحدد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية وللخبرة، ويتم توفير بدل إنتقال وسكن للمغتربين، مع توفير تأمين صحى وتأمين اجتماعى لمن ستنطبق عليهم الشروط.

شروط الوظائف الخالية بالغربيةوالأوراق المطلوبة

تُقبل الأوراق المطلوبة للتقدم للوظائف الخالية بمحافظة الغربية لمن تنطبق عليهم الشروط، وهى مناسبة التخصص والمؤهل والسن للوظيفة، ويتم تسليم مظروف يضم السيرة الذاتية وصورة المؤهل وصورة البطاقة الشخصية يدويا إلى مقر مديرية العمل بمحافظة الغربية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا يوميا.