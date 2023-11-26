عوض تاج الدين: مصر نجحت في توفير اللقاحات وتصنيعها خلال أزمة كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، ضرورة دعم المؤسسات الصحية وتوفير احتياطي استراتيجي من الأدوية والمعدات والأجهزة، موجها التحية للجيش الأبيض المصري والشهداء منهم خلال جائحة كورونا.

مصر نجحت في توفير اللقاحات وتصنيعها وأخفقت فيها دول العالم

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، خلال كلمته بفعاليات «الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية»، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر نجحت في توفير منظومة اللقاحات، متابعا، «كل العالم كان يشتكي من نقص اللقاحات وكل الدول التي كانت تنتج اللقاحات كانت تخصص إنتاجها لمواطنيها وده كان حقهم، لكن كان هناك معاناة شديدة جدا في توفير اللقاحات، والحمد لله نحن نجحنا في توفير وتصنيع والشراكة في هذه اللقاحات».