«إكسترا نيوز» تبرز عدد «الوطن».. «السيسي: يجب الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة»

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، بعنوان «السيسي: يجب الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.. وعاصمتها القدس الشرقية»، وأخر بعنوان ««شباب العالم» يطلق مبادرة لحماية المدنيين بمناطق النزاع».

الدور المصري بالقضية الفلسطينية

تحدث الكاتب الصحفي زكي القاضي، عن الدور المصري المتعلق بالقضية الفلسطينية، قائلا إن الوساطة المصرية المشتركة تكللت بالنجاح من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، فضلا عن الإفراج عن الأسرى والمحتجزين، مشيدا بجهود القيادة السياسية في هذا الملف.

وأضاف «القيادة»، خلال لقائه عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن القيادة السياسية للدولة المصرية تعي معنى الأمن القومي وتستوعب هذا الأمر عن علم وتجربة، مشيرا إلى أن الفلسطينيين كأي شعب في العالم لابد أن يطلب حقوقه بأحد أدوات المقاومة، وله الحرية في اختيار الطريقة والآلية التي يدافع بها عن وطنه، موضحًا أنّه عدم حل القضية الفلسطينية من المنبع سيجعل هناك عنف وعنف مضاد لسنوات طويلة مقبلة.

استمرار ارتفاع أعداد شهداء فلسطين

وتابع: «لولا الـ50 يوم الماضيين ما كان العالم ليُشهر بالقضية الفلسطينية، إذ سقط 15 ألف شهيد، ومن المتوقع وصلهم إلى 20 ألف شهيد بعد اكتشاف المفقودين أسفل المباني السكنية، إذ إنهم مازالوا ضمن عداد المفقودين، وبمجرد إخراجهم سينضمون لقائمة الشهداء».