باحث سياسي: جميع أطراف القضية الفلسطينية كانت بحاجة للهدنة

أكد الدكتور أحمد محارم، الكاتب والباحث السياسي، أن كل الأطراف كانت بحاجة للهدنة لكي تسترد أنفاسها وتفكر فيما يمكن أن يحدث بعد الهدنة، وهناك سيناريوهات عديدة، أهمها السيناريو الإيجابي الذي تتوقعه جميع الأطراف أن الهدنة ستمدد، وحتى لو لم تمدد سيعيدون التفكير في أن إسرائيل بالرغم من كل هذا الصراع، لم تستطع أن تحقق أي مكسب منها.

وأفاد محارم، في مداخلة فيديو، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الانتصار الحقيقي هو الإفراج عن الأسرى، مشيرًا إلى أن تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية أو الجانب الأوروبي تبرهن أن العالم أجمع مهتم بالقضية، ولكن كل طرف يهتم بالقضية من الزاوية التي تخصه سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي أو الدولي.

تصريحات بايدن وسعادته بكونه طرف بالهدنة

واستكمل: «بايدن ألقى بتصريحات أن في نوفمبر القادم هناك انتخابات، وهو سعيد بتحقيق الهدنة لأنه في هذه الحالة أمريكا يكون لها يد طولى في إيقاف الحرب، وتحقيق قدر ممكن من إعادة التفكير السلمي للمنطقة، وأن حل الدولتين ستكون أمريكا أحد أهم الأطراف الإيجابية فيه».

وقال الباحث إن هناك أكثر من رأي بخصوص وضع إسرائيل، وهناك مجموعة متفقة بأن إسرائيل انكسرت ولم تحقق أي انتصار كما كانت تتمنى، ولذلك يجب عليها ألا تتعجل وتكتسب مزيداً من الوقت في هدنة أخرى وأن تسترد أكبر عدد ممكن الأسرى.