كل ما تريد معرفته عن أنشطة التوكاتسو بالمدارس المصرية اليابانية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية وأنشطة التوكاتسو، مشيرا إلى نص الاتفاقية بين مصر ودولة اليابان ينص على دعم المشروع القومي لتطوير التعليم من خلال بناء 100 مدرسة جديدة بمواصفات إنشائية وكوادر تعليمية خاصة طبقاً للمعايير اليابانية، كما يتضمن المشروع تأهيل وتدريب الكوادر التعليمية لتلك المدارس.

أنشطة التوكاتسو بالمدارس المصرية اليابانية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل أنشطة التوكاتسو بالمدارس المصرية اليابانية وهي كالتالي:-

- مجموعة من الأنشطة اللامعرفية تمارس بالمدارس المصرية اليابانية بغرض تنمية الطالب تنمية شاملة، مما يساهم في تحقيق رفاهية الطالب والتركيز علي الإبداع والتفكير بدلا من الحفظ والتلقين.

- تهدف إلى تحديد وحل المشكلات الصفية والمدرسية من خلال أنشطة جماعية حياتية يقوم بها التلاميذ لخلق حياة صفية وحياة مدرسية أفضل وأكثر متعة مما ينمي معها قدراتهم على العمل والحياة الاجتماعية في المستقبل.

- تهدف الأنشطة إلى بناء الشخصية ومهارات العمل الجماعي والانتماء وقيم النظافة واحترام الذات والمسؤولية والتفكير.

- تسمح الأنشطة للطلاب بممارسة العمل الجماعي والتعاون مع الزملاء للوصول إلى الأهداف.

الآثار المتوقعة على التلاميذ

- يهدف التوكاتسو شخصياتهم عن طريق العمل معا في الفصل الدراسي والمدرسة كشكل من أشكال المجتمع وبذلك تعزيز قدراتهم العلمية والعملية، ما سيؤثر على مهاراتهم الحياتية، كما هو مستهدف إلى تحسين معارف مجموعات التلاميذ وفهمهم وتحفيزهم وتشكيل إيضا في نظام التعليم المصري الجديد 2.0 لذلك «الهدف هو بناء القدرات لتحقيق الأهداف العامة للحياة».

أنشطة التوكاتسو

تعزز أنشطة التوكاتسو ثقة الطلاب بأنفسهم من خلال العديد من الأنشطة والمهارات مثل:

- غسل اليدين

- تنظيف الفصول الدراسية بصورة دورية مشاركة الطلاب في النظافة المدرسية

- الغذاء الصحي.

- الحماية الذاتية والسلوك.

- العمل الجماعي.

- حل المشكلات المتعلقة بالفصول الدراسية.

- تحديد الأدوار.

- تحسين الأنشطة الجماعية المدرسية المختلفة.

- التكيف والنضج والصحة والسلامة فهم الاختلافات الشخصية واحترامها.

- الشعور بأهمية أن تكون عضوا في المجتمع .

- التعرف على أهمية الأنشطة التطوعية والمشاركة فيها الورش الفنية.

- مناقشة الفصل الدراسي.

- تعليم احترام الطلاب الآخرين ومراعاة مشاعرهم.

- تطوير عادات يومية صحية وآمنة للجسم والعقل.