تفاصيل الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية وأنشطة التوكاتسو (فيديو)

أكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ المدارس المصرية اليابانية تعد تجربة رائدة في إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم في مصر، وفق أحدث النظم التعليمية العالمية، إذ يعكس هذا النموذج التعليمي المتميز التعاون والشراكة الوثيقة مع دولة اليابان والذي يركز على تحسين البيئة المدرسية بهدف التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل المصري مما يزداد شغفه للعلم والنظام والنظافة ويزداد لديه ثقته بنفسه والعمل الجماعي.

51 مدرسة مصرية يابانية

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنَّ المدارس المصرية اليابانية تطبق المنهج المصري 2.0 باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى مجموعة أنشطة التوكاتسو واليوم الدراسي الشامل بمصاريف دراسية وموجهه لاحتياجات الطبقة المتوسطة.

- عدد المدارس 51 للعام الدراسي 2023-2024 بـ26 محافظة.

- عدد الطلاب بالمدارس المصرية اليابانية 13600.

- يتمّ القبول بالمدارس اليابانية بمرحلة رياض الأطفال.

- للتفاصيل عن مدرسة المصرية اليابانية وكيفية الدراسة بالمدرسة وأنشطة التوكاتسو وكيفية دعم الطلاب والمشاركة والتعامل والتعاون عبر هذا الرابط.