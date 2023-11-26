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بجهود مصرية.. تحرك شاحنات المساعدات إلى شمال قطاع غزة بشكل مباشر

كتب:

هانى حسن
01:08 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
شاحنات المساعدات الإنسانية

شاحنات المساعدات الإنسانية

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة بشكل مباشر، دون الانتظار في الجنوب.

توقعات بدخول 200 شاحنة

وأضاف المراسل، أنه من المتوقع دخول ما يزيد على 200 شاحنة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، في اليوم الثالث للهدنة، وبموجب اتفاق الهدنة في غزة سيجري إطلاق سراح 50 محتجزا من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من سجون الاحتلال دون سن 19 عاما.

 

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