نتنياهو: لن نقبل أي هدنة طويلة في غزة قبل الإفراج عن المحتجزين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الحديث يدور عن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، لا عن وقف كامل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن قناة «سي إن إن» الأمريكية في خبر عاجل.

وأضاف «نتنياهو»، أننا لن نقبل أي هدنة طويلة قبل الإفراج عن المحتجزين.

وعلى صعيد الوضع في قطاع غزة، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة: «تباً لكل المعاهدات والقوانين الدولية التي لا تستطيع أن تحمي مستشفى من القصف والعدوان، ولا تستطيع أن توقف آلة التدمير والقتل الإسرائيلية بحق المستشفيات والأطباء والمرضى والجرحى والمدنيين والنازحين»، على حد تعبيرها.

وأضافت الوزيرة الفلسطينية أن 20 مستشفى، من أصل 35 في قطاع غزة، توقفت تماماً وخرجت عن الخدمة، حيث باتت غير قادرة على تقديم خدماتها للجرحى، إما بسبب استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على نحو مباشر، أو بسبب نفاذ الوقود منها وانقطاع التيار الكهربائي، أو بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال، دون ذكر النقص المتزايد للكوادر الطبية وإنهاكها، حيث تعمل على مدار الساعة لأكثر من 36 يوماً على نحو متواصل منذ بداية الحرب على غزة.