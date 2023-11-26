أطفال مكتبة مصر الجديدة يبعثون برسالة تضامن مع الفلسطينيين

رسالة تضامن للشعب الفلسطيني بعثها أطفال مكتبة مصر الجديدة للطفل من خلال ورش عمل بالرسم، حيث عبَّر كل طفل عن رأيه بالرسم ورفضه لكل الممارسات الإسرائيلية من منطلق رؤيته الشخصية.

تضامن أطفال مكتبة مصر الجديدة مع أطفال فلسطين

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، في بيان بالفنون تضامن أطفال مكتبة مصر الجديدة للطفل مع أطفال فلسطين ضد الانتهاكات الإسرائيلية التى تمارسها بلا رحمة أو هوادة، كما نظم ورشة حكي قدمها شريف محمد رمضان، مدرب بالاتحاد العام للكشافة، بالتحدث مع الأطفال عن قضية فلسطين وما يحدث هناك لما يتوافق مع عقولهم وقدرتهم على استيعاب ما يحدث، كما أجرى الأطفال أنشطة فنية عبارة عن رسم لوحات للتضامن ودعم القضية الفلسطينية.

وأوضح الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، أن إحدى الرسومات لوحة تتضمن علم مصر بجوار علم فلسطين، وأسفلها عبارة «مصر.. فلسطين إيد واحدة»، وصورة أخرى علم فلسطين فوق الرؤس ورسم علم فلسطين على، كما قام الأطفال برسم جدارية يبلغ أبعادها مترين * متر ونصف، تضم رسومات تعبر عن الوضع الراهن في فلسطين.