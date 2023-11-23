آخر موعد للاشتراك في معرض سوهاج الأول للكتاب.. ينطلق ديسمبر المقبل

أعلنت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، آخر موعد للتقديم في معرض سوهاج الأول للكتاب، والمقرر انطلاقه في ديسمبر المقبل.

وتابعت الهيئة في بيان: «بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين بالإعلان عن معرض سوهاج الأول للكتاب والمنعقد خلال الفترة من 3 - 13 ديسمبر 2023، بنادي المحليات بكورنيش النيل بمحافظة سوهاج، برجاء التفضل من الناشرين بإفادتنا بالاشتراك حتى يتنسى لنا ترتيب مشاركتكم بالمعرض علمًا بأن آخر موعد للاشتراك 28 نوفمبر 2023».

معرض سوهاج الأول للكتاب

ويأتي المعرض في إطار البحث عن قنوات لتسويق إصدارات الناشرين، وينظمه الاتحاد بالتنسيق مع محافظة سوهاج بنادي محليات سوهاج بكورنيش النيل.

يجرى تجهيز المعرض بالاستاندات والفراشة اللازمة، كما يتوفر بالموقع أماكن مميزة لإقامة الناشرين بسعر مناسب جدًا، ومتاح عدد 2 كافيتريا ومطعم داخل المعرض بسعر مميز للناشرين.

كما سيجرى تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات على هامش المعرض من خلال عقد عدة ندوات لكبار الكتاب والفنانين وعقد حفلات توقيع كتب للناشرين وعمل الدعاية والمطبوعات والإعلانات الممولة لجذب الجمهور للمعرض.

وستكون المساحات المتاحة بمساحات 9 ، 12 ، 15 ، 18 مترا، كما سيتم إتاحة جناح مجمع للناشرين الجدد للمشاركة فى المعرض، وسيتم الإعلان عن آلية شحن الكتب والترتيب لحجز حفلات التوقيع.