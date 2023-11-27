تحذير من إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بطريقة خاطئة.. آثار صحية ضارة

قالت الدكتورة إلهام رفعت، المتحدث الإقليمي لاتفاقية بازل وخبير في المخلفات الصلبة، إن كميات المخلفات الإلكترونية المنتجة في مصر سنويًا تقدر بنحو 88 ألف طن، وذلك بحسب إحصائيات وزارة البيئة، ما يمثل تحديًا كبيرًا فى التعامل معها وإدارتها بطريقة سليمة، خصوصًا فى ظل التحول الرقمى الذى تشهده مصر حاليًا فى جميع المجالات والتوسع فى استخدام ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، الذى من المتوقع أن ينتج عنه أضعاف المخلفات الإلكترونية التى تتولد الآن.

قلة وعى بخطورة التخلص غير الآمن

وأضافت «رفعت»، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن هناك قلة وعي بخطورة التخلص غير الآمن بالحرق للمخلفات الإلكترونية والانبعاثات غيرالمقصودة من POPs وعدم الفصل من المنبع وقلة نسب التجميع، فضلًا عن ضعف البنية التحتية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية وشركات إعادة التدوير.

آثار بيئية وصحية محتملة

وتابعت المتحدث الإقليمي لاتفاقية بازل، أن هناك آثار بيئية وصحية محتملة إذا أعيد تدوير المخلفات الإلكترونية بشكل غير ملائم وتبعًا لذلك تختلف عمليات الجمع وتقنية إعادة التدوير وفقًا لكل نوع.

وأشارت «رفعت»، إلى أن المخلفات الإلكترونية لها آثار ضارة على الصحة منها تأثير مثبط على الجهاز المناعي والهرموني، تؤثر في السلوك والتكاثر، لها تأثيرات سمية على الجهاز العصبي، مسرطنة، وتؤثر بشكل سلبي فى المواليد.

كما أن هناك تأثيرات ناتجة عن التعرض الحاد للمخلفات الإلكترونية منها: تسبب تهيج لكل من العين والجلد، اضطراب فى وظائف الكبد، وتهيج فى الجهاز التنفسي، صداع، فقدان للذاكرة.