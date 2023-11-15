إطلاق مبادرة «رواد تحيا مصر» للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية بالسويس

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، تنفيذ مبارة «رواد تحيا مصر» بمركز شباب المدينة، للتدريب على التخلص من النفايات الإلكترونية الجمعة القادمة.

الوقاية من النفايات الإلكترونية

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، بوزراة الشباب والرياضة، بالتعاون والتنسيق مع إدارة الشباب بمديرية الشباب و الرياضة عن تنفيذ مبادرة «رواد تحيا مصر» للتوعية بمخاطر المخلفات الإليكترونية وطرق التخلص الآمن منها، لأعضاء مراكز الشباب من سن 18 عاما، وذلك يوم الجمعة 17 نوفمبر الجاري بمركز شباب المدينة في الـ 5:30 مساء.

مكونات التدريب

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة أن التدريب على التخلص من النفايات الإلكترونية يتضمن التعريف بما هي تلك المخلفات وأنواعها والتوعية بمخاطرها وأضرارها على الصحة و البيئة وطرق التداول الآمن لها.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواءعبدالمجيد صقر محافظ السويس.