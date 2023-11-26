انطلاق مؤتمر التحالف الوطني بكفر الشيخ لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

انطلقت فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي يُنظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة كفر الشيخ، لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذي يُعقد بقاعة الجوهرة باستاد بيلا الرياضي بمدينة بيلا.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وأعقبه كلمات لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة أبو العز الإتربي، المنسق العام للتحالف الوطني بكفر الشيخ، والدكتور طارق عمارة، عضو الأمانة العامة للتحالف الوطني بكفر الشيخ، ورفعت رجب، ورأفت غالي، منسقا التحالف الوطني بمركز بيلا، وعدد من قيادات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على مستوى المحافظة، إلى جانب عدد كبير من المواطنين خاصة الشباب، وممثلا الأزهر والكنيسة.

تنظيم مؤتمرات بكفر الشيخ لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

ويأتي المؤتمر ضمن سلسلة مؤتمرات يُنظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ خلال الأيام المقبلة، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية المحدد لها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.