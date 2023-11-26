وزير الثقافة الفلسطيني: لا بد أن يتدخل المجتمع الدولي لإنهاء الحرب على غزة فورا

قال عاطف أبو سيف، وزير الثقافة الفلسطيني، إن إسرائيل لم ترغب فى يوم من الأيام ومنذ النكبة وحتى اللحظة أن تكون القضية الفلسطينية قضية سياسية، وعلى المجتمع الدولي أن يحل هذه المشكلة وإنهاء الحرب فورا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المسار الحقيقي الوحيد لهذا الصراع قائم على استعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية.

إسرائيل لا تتعاطى مع القرارات الأممية والقرارات الدولية

وتابع: «إسرائيل لا تتعاطى مع القرارات الأممية والدولية، و الشعب الفلسطيني يرفض منذ اليوم الأول للخروج القسري من البلاد منذ بدء النكبة وحتى اللحظة».