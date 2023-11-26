رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الثقافة الفلسطيني: لا بد أن يتدخل المجتمع الدولي لإنهاء الحرب على غزة فورا

كتب:

منتصر سليمان
03:02 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
خلال المداخلة الهاتفية

خلال المداخلة الهاتفية

قال عاطف أبو سيف، وزير الثقافة الفلسطيني، إن إسرائيل لم ترغب فى يوم من الأيام ومنذ النكبة وحتى اللحظة أن تكون القضية الفلسطينية قضية سياسية، وعلى المجتمع الدولي أن يحل هذه المشكلة وإنهاء الحرب فورا. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المسار الحقيقي الوحيد لهذا الصراع قائم على استعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية.

إسرائيل لا تتعاطى مع القرارات الأممية والقرارات الدولية

وتابع: «إسرائيل لا تتعاطى مع القرارات الأممية والدولية، و الشعب الفلسطيني يرفض منذ اليوم الأول للخروج القسري من البلاد منذ بدء النكبة وحتى اللحظة».

اقرأ المزيد:

مستشفيات العريش ترفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال مصابي قطاع غزة

وقفة في رام الله للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

موفد «إكسترا نيوز»: 6 شاحنات وقود دخلت قطاع غزة صباح اليوم

أحمد الطاهري: العدوان الإسرائيلي على غزة أكبر كارثة إنسانية في العصر الحديث

أحمد الطاهري: تشخيص الإعلام الغربي لما يحدث في غزة خاطئا من البداية

وزيرة الثقافة تهيب بالمؤسسات الدولية والإقليمية مد يد العون لأطفال غزة
بقلم منتصر سليمان