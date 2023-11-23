باحث أمريكي: ثوابت الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية لم تتغير أبدا

أكد الدكتور مايكل مورجان الإعلامي والباحث السياسي في مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن أهم ما يميز مصر في المنطقة بل وفي العالم هي مواقفها الثابتة على مر العصور تجاه القضايا، وينم هذا على ثبات وتوازن الدولة المصرية، والثوابت التي لم تتغير ولن تتغير حتى لو تغيرت الظروف المحيطة أو شاهدت أنواعا من الضغط الخارجي وخاصة في الأوقات الحساسة والمنعطفات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة.

دعم القضية الفلسطينية

قال الدكتور مايكل مورجان لـ«الوطن»: «نجد في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في استاد القاهرة تأكيداً على دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني والوقوف أمام مخطط تصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب المصري تحديدًا وعلى حساب سيناء».

وأضاف «مورجان»: «أعتقد أن أحد أسباب دعم الغرب لحكم الإخوان في 2012 هو نفس السبب لتصفية القضية الفلسطينية لصالح الاحتلال الإسرائيلي الأمر الذي رفضته مصر شكلاً وموضوعاً».

تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

وأكد الإعلامي والباحث السياسي، أن المشكلة ليست فقط في تهجير الفلسطينيين إلى سيناء بل في سيناريو «مفضوح ومكشوف» تداركته القيادة السياسة المصرية ولن تسمح بحدوثه، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث اليوم عن دور مصر في دعم الشعب الفلسطيني المنكوب والمغلوب على أمره من إرسال آلاف الأطنان من المساعدات وتسخير مطار العريش وفتح معبر للرفح للأمر ذاته: «مواقف مصر ثابتة لا تتغير وهو ما يجعلها الدولة الأعرق في المنطقة ورمانة الميزان في شمال أفريقيا».