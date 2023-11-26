محافظ بورسعيد يشارك في فعاليات مؤتمر هيئة الرعاية الصحية

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وفرت لكافة المواطنين الرعاية الصحية الكاملة، وحققت تقدما غير مسبوق في مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن من خلال تطوير المؤسسات الطبية «مستشفيات ووحدات صحية»، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن المنظومة أثبتت نجاحها بفضل الجهود المتواصلة لكافة الجهات المعنية بالدولة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد كأول محافظة، وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق أفضل مستوى صحي للمواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ بورسعيد في فعاليات مؤتمر هيئة الرعاية الصحية «الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية».

إنجازات 4 سنوات

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الملتقى الدولي السنوي الرابع لهيئة الرعاية يحتفي بالإنجازات والنجاحات التي حققتها خلال 4 سنوات، بداية من تطوير الخدمات الطبية والعلاجية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتأهيل المنشآت الصحية للتسجيل والاعتماد، وتدريب القوى البشرية، وتطبيق مفاهيم الحوكمة والصيدلة الإكلينيكية، وتعزيز التحول الأخضر في الرعاية الصحية، وتنمية السياحة العلاجية، بالإضافة إلى استعراض أفضل التجارب والممارسات الناجحة والنماذج الملهمة لتحقيق التميز في الرعاية الصحية.

مجهودات هيئة الرعاية الصحية

وأضاف السبكي، أن الملتقى الدولي الرابع لهيئة الرعاية يشهد عرض ثاني هولوجرام تفاعلي عن إنجازات الإصلاح الصحي الشامل ومجهودات هيئة الرعاية الصحية للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر وأهدافها وخططها المستقبلية، كما يشهد توقيع مذكرات تفاهم للتعاون مع كبرى الشركات الرائدة في القطاع الصحي، ويتضمن جلسات نقاشية وتفاعلية حول موضوعات الرعاية الصحية المبنية على القيمة وأحدث الابتكارات في الرعاية الصحية.