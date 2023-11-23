«الرعاية الصحية»: تدريب أكثر من 200 ألف عامل منذ انطلاق التأمين الصحي الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم 21 ألف برنامج تدريبي للقوى البشرية من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها، وذلك في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق التغطية الصحية الشاملة، منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في نوفمبر 2019 وحتى الآن.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم تدريب أكثر من 200 ألف متدرب من الأطقم الطبية والإدارية من العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها بالمحافظات الست «بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، بهدف رفع كفاءة العنصر البشري بما يضمن استمرارية جودة تقديم الخدمة الطبية المقدمة، وينعكس على جودة وكفاءة الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

أبرزمجالات الحزم التدريبية لهيئة الرعاية الصحية

وأشار بيان الهيئة إلى أن أبرز الحزم التدريبية التي تم إطلاقها شملت دورات الإنعاش القلبي الرئوي BLS، وبرنامج التهيئة العام لكافة العاملين بالهيئة وفروعها في المحافظات، وبرنامج التطبيق السليم لمنظومة الحوكمة الإكلينيكية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، والبرنامج التدريبي المتطور على آليات التسجيل الطبي، والتدريب المتطور على أسس الجودة ومكافحة العدوى، والتحول الرقمي، وإدارة المنشآت الصحية، وإدارة دورة الإيرادات RCM، وغيرها من البرامج التدريبية المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أنه حرصًا من الهيئة على نشر ثقافة البحث العلمي والتطوير بين العاملين بالهيئة، تم إطلاق حاضنة أبحاث الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتكون منصة حيوية لتعزيز التفاعل وتبادل الخبرات والاستفادة من كافة فرص التعلم المتاحة.

وقال السبكي إنها تهدف إلى المساهمة في دعم اتخاذ القرارات المستنيرة في عدة مجالات رئيسية تتعلق بقطاع الرعاية الصحية، وتغطي خمسة محاور رئيسة، وهي «اقتصاديات الصحة، الأبحاث الطبية، نظم التشغيل، السياسات الصحية، والصحة العامة»، لافتا إلى ستسهم بدوره في تقديم خدمات ذات جودة عالية، وتحسين جودة الرعاية الصحية، كما تسهم أيضًا في دعم أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة بما يواكب العلمية المتسارعة والمتعلقة بقطاع الرعاية الصحية.

«السبكي»: العنصر البشري هو أثمن مورد لدى الهيئة العامة للرعاية الصحية

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن العنصر البشري هو أثمن مورد لدى الهيئة العامة للرعاية الصحية، ولهذا تستثمر الهيئة في العنصر البشري من خلال التدريب والتعليم المستمر، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة مخرجات العمل، مؤكدًا أن جودة الخدمة الطبية ورفع كفاءة العنصر البشري هما ركيزتان أساسيتان في استراتيجية هيئة الرعاية الصحية.

وأوضح أن استراتيجية عمل الهيئة ترتكز بشكل محوري على الاستثمار فى العنصر البشرى، كجزء من استراتيجية الدولة المصرية للارتقاء بالموارد البشرية التى تعد من أهم مكونات التنمية الاقتصادية لبناء مصر الحديثة، وبما يحقق تطور مستدام في قطاع الرعاية الصحية، مؤكدًا أن الاستراتيجية التي تبنتها الهيئة ساهمت في جذب القوى البشرية المتميزة للعمل داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية بكافة منشآتها وفروعها طبقًا للامتداد المرحلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدًا الجهود المستمرة للهيئة للإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والهادفة إلى سلامة المرضى، إضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري، وذلك وصولًا بالهيئة أن تكون مستقبل صحة مصر .