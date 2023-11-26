وزير السياحة: مليون و450 ألف سائح زاروا مصر في أكتوبر الماضي

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن عدد السياح الذين زاروا مصر خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ نحو مليون و450 ألف سائح، بزيادة نحو 8% عن ذات الشهر من عام 2022.

وأشار «عيسى» إلى أن الوزارة اعتمدت استراتيجية للتأكيد على بعد المقصد المصري عن الأحداث الموجودة بالقرب من الحدود الشرقية لمصر، تقوم على الفيديوهات التى صورها السياح المتواجدين بالمدن السياحية المصرية، والتي تثبت استمتاعهم خلال قضاء إجازتهم بمصر، حيث نقلت نحو 300 شركة سياحة تتعامل مع المقصد المصري تلك المقاطع لجميع عملائها من السياح.

%30 زيادة في حركة الطيران خلال 10 أشهر

وأضاف الوزير، خلال اللقاء الإعلامي الذى يعقده حاليا مع مسؤولي ملف السياحة والآثار بالصحف والقنوات التليفزيونية، بمقر وزارة السياحة بالعاصمة الإدارية، أن حركة رحلات الطيران إلى مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023 شهدت زيادة بنحو 30%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

افتتاح المتحف المصري الكبير خلال الشهور المقبلة

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن المتحف المصري بالتحرير سيفتتح خلال الشهور القليلة المقبلة،موضحا أنه سيتم افتتاح تجريبي لبعض قاعات المتحف أول ديسمبر 2023، لافتا إلى أن قاعة البهو العظيم ستكون من ضمن القاعات التى سيسمح بزيارتها بداية الشهر المقبل.