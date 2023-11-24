وزير الطيران: نهدف إلى الوصول لصفر انبعاثات كربونية ونستخدم الطاقة النظيفة

قالت وزارة الطيران المدني، إنّ وفد من وزارة الطيران المدنى شارك في المؤتمرالـ3 للطيران والوقود البديل (CAAF/3) والمنعقد تحت رعاية المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»، خلال الفترة من 20 إلى 24 خلال شهر نوفمبر الحالي، بمدينة دبي بحضور دولي واسع لأكثر من 1000 مشارك من مختلف أنحاء العالم من بينهم وفود حكومية لأكثر من 90 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية وإقليمية ذات الصلة ورؤساء تنفيذيون لشركات الطيران والوقود والشركات المصنعة للطائرات.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أنّ مشاركة الوزارة في هذا المؤتمر تأتي لحرص الوزارة على تعزيز جهود التعاون والتنسيق الدائم مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية في مجال الطيران المدني، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الوزارة في مختلف الأنشطة وفقًا لرؤية الدولة المصرية بشأن الحفاظ على البيئة والتحول إلى الأخضر بحلول عام2050.

مستجدات الطاقة البديلة

وأشارت الوزارة إلى أنّ أعمال المؤتمر ناقشت عدة موضوعات حول مستجدات الطاقة البديلة وسياسات واقتصاديات تقليل انبعاث الكربون والتحول إلى الوقود المستدام ومراجعة وإقرار خطة الإيكاو الاستراتيجية للوصول إلى صفر انبعاثات كربون.

وأكد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، حرص الوزارة نحو دعم جهود التعاون والتنسيق الدائم مع جميع الدول الأعضاء بالاعتماد على استخدام الطاقة النظيفة داخل قطاع الطيران من أجل الحفاظ على البيئة وتنفيذ الهدف الطموح وهو صفر انبعاثات كربونية تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة والحد من التلوث البيئي، موضحًا الجهود المصرية من أجل الحفاظ على البيئة وإنتاج الوقود الحيوي.

الوصول إلى صفر انبعاث كربون بحلول عام 2050

وأعرب وزير الطيران المدنى عن تقديره للدور الهام والمجهودات البارزة التي تبذلها المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) من أجل تعزيز المساعي الداعمة لقضايا البيئة ومستجدات الطاقة البديلة وسياسات خفض الإنبعاثات الكربونية والتحول إلى الوقود المستدام بمراجعة وإقرار خطة الإيكاو الاستراتيجية للوصول إلى صفر انبعاث كربون بحلول عام 2050 ؛ مثمنًا الجهود الفعالة التي تقوم بها المفوضية الأفريقية للطيران المدني من خلال التنسيق الدائم ودعمها المستمر لجميع الدول الأعضاء بها؛ لاسيما الجهود الفعالة خلال الاجتماعات التحضيرية لانعقاد المؤتمر من أجل الخروج بوجهه نظر إقليمية وإفريقية موحدة.