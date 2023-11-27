مسن يفوز بمبلغ 25 ألف دولار سنويا مدى الحياة عن طريق الخطأ.. ما القصة؟

قال مايكل سوبيجستال، الذي يعيش في ولاية إلينوي الأمريكية، إنه يأخذ رحلة بالسيارة عبر إنديانا إلى ميشيجان كل بضعة أسابيع لتناول الطعام في مطعمه المفضل، كما أنه يتأكد من شراء تذكرة «لاكي فور لايف» مقابل 10 أو 20 سحبًا، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

الحصول على تذكرة عن طريق الخطأ

وفي 17 سبتمبر، يرتكب بائع التجزئة في محطة وقود «جولو» خطأ، حيث طبع بطريق الخطأ تذكرة بها 10 أسطر لسحب واحد، كما قال سوبيجستال لليانصيب.

وقال لمسؤولي اليانصيب: «لقد تحققت من تذكرتي ذات صباح ورأيت أنني ربحت 25 ألف دولار سنويًا مدى الحياة»، وبدأت على الفور في التفكير في كل الأشياء التي يمكنني القيام بها بالمال وما إذا كنت أرغب في أخذ المبلغ المقطوع أو خيار المعاش السنوي، لقد كان شعورًا رائعًا!.

اختار دفع مبلغ إجمالي لمرة واحدة قدره 390 ألف دولار

وزار الرجل البالغ من العمر 60 عامًا مقر اليانصيب مؤخرًا للمطالبة بجائزته، وفقًا لليانصيب، ليقول اليانصيب إنه اختار دفع مبلغ إجمالي لمرة واحدة قدره 390 ألف دولار، بدلاً من 25 ألف دولار سنويًا لمدة 20 سنوات أو مدى الحياة، أيهما أكبر.

وأخبر سوبيجستال اليانصيب أنه يخطط لاستخدام أموال جائزته للسفر وصرف الباقي.

يذكر أن لعب «لاكي فور لايف» يتم في حوالي عشرين ولاية أمريكية بالإضافة إلى جوائز واشنطن العاصمة التي تتراوح من 3 دولارات إلى الجائزة الأولى البالغة 1000 دولار في اليوم مدى الحياة.

ويتم نشر الاحتمالات الإجمالية للفوز لكل لعبة على موقع اللعبة، وكانت احتمالات فوز سوبيجستال بخمس كرات بيضاء في 17 سبتمبر 1 في أكثر من 1.8 مليون.