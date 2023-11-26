محافظ شمال سيناء يسلم 25 جهاز عروسة لمستفيدي تكافل وكرامة

بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، بتسليم عدد 25 جهاز عروسة لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة هدية من البنك الزراعي المصري.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ وشريف الغزناوي رئيس منطقة القناه وسيناء والبحر الأحمر وعلي غيط مدير عام مديرية التضامن بشمال سيناء والنائب عزيز مطر.

وأكد محافظ شمال سيناء أنه سيتم عمل فرح زفاف جماعي للعرسان المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة.

المحافظ يشيد بدور البنك الزراعي

وأشاد بالدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

من جهته أكد «الغزناوي» أنه سيتم دعم هذه الأسر بعدد 5000 آلاف بون بقيمة 200 جنيه سلع غذائي.

وأشار النائب عزيز مطر، أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص الرئيس السيسي بدعم الأسر الأولى بالرعاية وكذلك بناء على بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي المصري وحزب مستقبل وطن.

زفاف جماعي برعاية المحافظة في العريش

ومن جهة أخرى، أكد عزيز مطر عضو مجلس النواب، أنه سوف يتم عمل ترتيبات للزفاف الجماعي بمشاركة الأحزاب السياسية، ورعاية محافظ شمال سيناء، والعمل على تذليل العقبات أمام جميع المتعثرين من الشباب، بقرى ومدن المحافظة.