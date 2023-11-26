«حماة الوطن» بشمال سيناء ينظم ندوة عن المشاركة السياسية والوعي المجتمعي

نظم حزب حماة الوطن بشمال سيناء، ندوة بعنوان «المشاركة السياسية وتعميق الوعي المجتمعي»، تحت رعاية الأمين العام للحزب المهندس هيثم رحمي، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بوسط مدينة العريش.

وقامت أمانات العلاقات العامة، والمراسم بالحزب، بتنظيم الندوة والعمل على تفعيلها والاستفادة منها في هذا التوقيت بالذات، والذي يسبق الانتخابات الرئاسية بعدة أيام.

تفعيل الدور المجتمعي بسيناء

فيما أكدت شيماء مشالي، أمينة العلاقات العامة بالحزب، أنه تم مناقشة أهمية المشاركة السياسية لجميع أطياف المجتمع، وخصوصا عملية نشر الوعي في المجتمعات المختلفة وتفعيل دور المرأة، والتي أصبح لها ثقل كبير في الحياة السياسية.

وأكدت صوفيا الزيات أمينة المراسم بالحزب، أهمية التعريف بالمشاركة السياسية باعتبارها القناة الشرعية التي يمكن للمواطنين الإدلاء بآرائهم، واختيار ممثليهم في الحياة السياسية والشعبية في الحكم، كما أن المشاركة السياسية تمنح الأفراد القدرة على ثأثير القرارات وصناعة المستقبل السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، كما أنها تعزز الشفافية والمسائلة والنمو الاقتصادي والديمقراطي الذي يعزز قدرة الأفراد على الإنتاج وإخراج القدرات الكامنة.

تعزيز الشفافية بين الجميع من خلال الوعي

فيما تم على هامش الندوة، سرد بشكل مفصل أهم المشروعات التي قامت بها الدولة في الفترتين الماضية والحالية والتطلعات للفترة المقبلة، والتي جاءت عن عدة مشروعات أهمها:

- محاور التنمية بشبه جزيرة سيناء والتي تمثلت في مشروع تطوير البنية التحتية، مشروع تطوير السياحة، مشروع تطوير الخدمات الأساسية، مشروع مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن بالإضافة، إلى إلقاء الضوء على أهم المشروعات القومية التنموية على أرض سيناء.

واختتمت الندوة عن أهمية المشاركة في الانتخابات القادمة والأدلاء بأصواتهم، وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مشروعات التنمية التي بدأها، وجار تحقيقها على أرض سيناء.