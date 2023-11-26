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كاهن كنيسة العذراء في عظة الأحد: يجب تقديم وبذل الذات من أجل الآخر

كتب:

مريم شريف
10:28 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
الكنيسة القبطية

الكنيسة القبطية

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس تادرس عطا الله كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، عبر قناة ON، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

موضوع عظة الأحد

وبحسب المتحدث باسم الكنيسة تناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الثالث من شهر هاتور، وموضوع إنجيله وهو «ثمن التبعية» في إنجيل لوقا والأصحاح الرابع عشر، وأشار إلى تقديم وبذل الذات من أجل الآخر، «مَنْ لاَ يَحْمِلُ صَلِيبَهُ وَيَأْتِي وَرَائِي فَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا» (لو 14: 27).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

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