الأديرة القبطية تغلق أبوابها بالتزامن مع بدء صوم الميلاد المجيد

أعلن عدد من الأديرة القبطية الأرثوذكسية غلق أبوابها خلال فترة صوم الميلاد، والذي بدأته الكنيسة اليوم الأحد، ويستمر لمدة 42 يومًا، وذلك حتى عيد الميلاد المجيد يومي 7 و8 يناير 2024.

الأديرة تغلق أبوابها خلال فترة صوم الميلاد

وأعلن دير مارجرجس الرزيقات، في بيان، غلق أبواب الدير خلال فترة صوم الميلاد، واعتذر عن استقبال الزوار طوال فترة أيام الصوم فيما عدا أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

كما أعلن الأنبا ديسقورس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس الأنبا يحنس القصير بطريق العلمين، عدم استقبال زوار سواء أفراد أو رحلات في فترة صوم الميلاد المجيد وذلك خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، على أن يفتح الدير أبوابه للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً.

غلق أبواب دير المحرق ودير الشايب

ونوه الأنبا يوساب، الأسقف العام للأقصر والنائب البابوي لدير الشايب بالأقصر، إلى إغلاق أبواب الدير طوال فترة الصوم المحبوب باستثناء أيام الجمعة والسبت والأحد كل أسبوع للأفراد والرحلات، على أن يعاود الدير فتح أبوابه للزيارة طوال أيام الأسبوع بعد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

فيما أعلن دير السيدة العذراء المحرق في وقت سابق، عن غلق أبوابه بداية من انطلاق الصوم طوال الأسبوع، على أن يفتح أبوابه أيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.