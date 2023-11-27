حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين، داخل كافة البنوك المصرية على استقراره المستمر منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، في ظل أن الأسعار لم تشهد أي تغيرًا منذ شهر أغسطس الماضي؛ لذلك يبلغ سعر الدولار الأعلى شراءً 30.90 جنيه أما سعر الدولار الأقل بيعا يبلغ 30.85 جنيه، وذلك وفقًا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدولار اليوم الاثنين داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراءً و30.85 جنيه بيعًا.

سعر الدولار في بنك مصر

- كما وصل سعر الدولار اليوم الاثنين، في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر إلى 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- ووصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- وعن سعر الدولار في بداية التعاملات داخل بنك القاهرة يبلغ 30.95 جنيه بيعا و30.85 جنيه شراء.