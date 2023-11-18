سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت، في البنوك المصرية، ليبلغ سعر الدولار الأعلى شراءً 30.90 جنيه والأقل بيعا 30.85 جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الدولار اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- كما يسجل سعر الدولار في بداية التعاملات داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراء أما سعر البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- فيما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه بيعا و30.90 جنيه شراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- أما سعر الدولار اليوم السبت داخل بنك الإسكندرية يبلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.