«بحوث الصحراء» ينظم قوافل إرشادية لمزراعي قرى الخريجين في توشكى

نظم مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة، عدداً من القوافل الإرشادية للمزارعين بقرى الخريجين بمنطقة توشكى، لتوعية المزارعين وحثهم على زراعة محصول القمح، وتعريفهم بأهم الأصناف المتأقلمة مع ظروف المنطقة وذات الإنتاجية العالية، واستخدام الطرق الزراعية الحديثة، وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة، وذلك لزيادة المساحات المزرعة من محصول القمح والحصول على إنتاج إقتصادي عالي مما يسهم فى زيادة الإنتاج المحلي.

رفع درجة الاستعداد القصوى لموسم زراعة القمح

وقال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه قيادات الوزارة وجميع مسؤوليها بالمحافظات برفع درجة الإستعداد القصوى لموسم زراعة القمح، من خلال تكثيف برامج التوعية للمزارعين، وتوفير التقاوى الجيدة المعتمدة وخدمات الميكنة الحديثة والإرشاد الزراعي والبحوث، والتواصل المستمر من أجل زراعة المساحات المستهدفة وبالأساليب العلمية، وبإستخدام التقاوي طبقا للخريطة الصنفية وكذلك تنفيذ الحقول الإرشادية المستهدفة والمتابعة مع الفلاحين قبل موسم زراعة القمح، بنشر الخريطة الصنفية لتوعية الفلاح بالأصناف التي تجود في أرضه والتي تناسب كل منطقة بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية، وبالتالي أصبح كل فلاح ملتزما بزراعة الصنف الذى يصلح في أرضه.

توعية المزارعين بالممارسات الزراعية السليمة لزراعة القمح

وأكد «شوقي»، أهمية توعية المزارعين بالممارسات الزراعية السليمة، مثل اختيار الصنف المناسب وطريقة الزراعة ،مثل زراعة القمح على مصاطب والتي تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد إستخدام المياه، إضافة إلى التواجد مع الفلاحين على مدار فترة الزراعة لتقديم النصائح والإرشادات.