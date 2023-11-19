«زراعة الغربية» تناقش خطة توزيع تقاوي القمح للموسم الجديد

ناقشت مديرية الزراعة بالغربية، مع مديري الإدارات والجمعيات الزراعية، آليات خطة وتوزيع التقاوي الخاصة بمحصول القمح للموسم الزراعي الجديد، 2023-2024، والمقرر أن يبدأ مطلع الشهر المقبل ديسمبر.

جاء ذلك، بحضور الدكتور خالد أبو شادي وكيل زراعة الغربية، والمهندس ناصر أبو طالب مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي، والمهندس فخري باز مدير عام الإدارة العامة للثروة الحيوانية، والمهندس محمد قنونة مدير إدارة التوجيه التعاوني، والمهندس أحمد العجان مدير إدارة الشؤون الزراعية، ومديري الإدارات الزراعية.

توزيع التقاوي

وقال وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إنه ناقش مع مديري الإدارات الزراعية، خطة توزيع تقاوى القمح موسم 2023-2024 والوقوف على الكميات التي تم توزيعها حتى اليوم، والعمل على زيادة إقبال المزارعين لاستخدام التقاوي المعتمدة وعالية الإنتاجية، من أجل تحقيق المستهدف زراعته هذا الموسم.

معدلات التوعية

وأكد أبو شادي أهمية مراجعة كل إدارة لخطتها واحتياجاتها من التقاوي المعتمدة، وتم التنبيه على رفع معدلات التوعية بالتوصيات الفنية للممارسات الزراعية للقمح، وأهمية استخدام التقاوي المعتمدة، وعلى ضرورة الالتزام بالدورة الزراعية إلى محصول القمح وتحقيق المساحات المستهدفة طبقا لتوجهات القيادة السياسية، التي تهدف إلى زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه.