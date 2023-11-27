حظك اليوم برج الدلو الاثنين 27-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
سحر المكاوى
02:02 ص | الإثنين 27 نوفمبر 2023
برج الدلو
يعرف عن مواليد برج الدلو أنهم يتحملون المسؤولية ويعتمدون على أنفسهم كما يساهمون في حل مشاكل المحيطين بهم، كما أنهم يتصفون بالعناد ولديهم تصميم على تنفيذ آرائهم مهما كانت النتائج.
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حظك اليوم برج الدلو الاثنين 27-11-2023 على الصعيد المهني
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حظك اليوم برج الدلو الاثنين 27-11-2023 على الصعيد العاطفي
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