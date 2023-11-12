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حظك اليوم برج الحمل الأحد 12-11- 2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

سحر المكاوى
12:14 ص | الأحد 12 نوفمبر 2023
برج الحمل

برج الحمل

يتميز مواليد برج الحمل بطيبة القلب وحب الآخرين والتعاطف مع المحيطين بهم، كما يتصفون بحبهم الشديد للعمل والقراءة والثقافة.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل حظك اليوم برج الحمل الأحد 12-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي بحسب موقع الخبراء المختص بعلم الفلك.

حظك اليوم برج الحمل الأحد 12-11-2023 على الصعيد المهني 

وفقا لحظك اليوم  برج الحمل على الصعيد المهني، أسرع في إنجاز المهام المنوط بك تنفيذها اليوم ولا تلجأ للتسويف.

حظك اليوم برج الحمل الأحد 12-11-2023 على الصعيد العاطفي

وفقا لحظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي، اقترح على شريك حياتك السفر لمواجهة الضغط النفسي.

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بقلم سحر المكاوى