كاتب صحفي: الدور المصري في القضية الفلسطينية لا يختلف عليه أحد

قال أشرف أبو الهول، كاتب صحفي، إنَّ الدور المصري في القضية الفلسطينية والأزمة الأخيرة تحديداً، حرب غزة، لا يختلف عليه أحد، وربما يعد الدور الأبرز عالمياً في ظل جهود مكثفة ومحاولات لوقف العدوان على غزة وإنقاذ أرواح الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى، بل وإحياء القضية ككل كي تكون هذه هي المواجهة الأخيرة.

«أبو الهول»: 20 ألف شهيد فلسطيني ارتقوا إلى السماء في غزة بسبب العدوان

وأضاف «أبو الهول»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك أكثر من 20 ألف شهيد فلسطيني ارتقوا إلى السماء بسبب العدوان الإسرائيلي المتكرر على غزة خلال سنوات قليلة، وحالياً دمار شامل أُلحق بالقطاع وأعداد هائلة من الشهداء والجرحى أيضاً، وعمليات نزوح غير مسبوقة منذ عام 1948.

مصر دوماً تجعل غزة في القلب منها

وتابع الكاتب الصحفي، «مصر دوماً تجعل غزة في القلب منها وعملت بكل قوة على وقف هذا العدوان وتواصلت مع جميع دول العالم تقريباً، ولقاءات تمت في القاهرة بزيارة المسؤولين الأجانب على كافة المستويات، وفي المقابل كان لها حضور قوي في فعاليات مثل قمة الرياض، بجانب اتصالات تتم بشكل يومي وآخرها استقبال مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى على مدار الأيام الماضية».