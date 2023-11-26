«حماة الوطن» بمطروح يستعد لمؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي اليوم

يستعد حزب حماة الوطن أمانة، محافظة مطروح، لعقد المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذي تنظمه أمانة محافظة مطروح مساء اليوم، على كورنيش مدينة مرسى مطروح لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية والتي تجرى ديسمبر المقبل، بحضور ممثلين من تحالف الحملة الرسمية للرئيس السيسي، من أحزاب مستقبل وطن، ومصر أكتوبر، وحياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي.

مؤتمر جماهيري على كورنيش مطروح

وقال النائب عيسي أبو تمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن الحزب أنهى جميع الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر الجماهيرى الحاشد، على كورنيش مدينة مرسى مطروح لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي تجرى التصويت بها في ديسمبر المقبل، تنفيذاً لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.

إنجازات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن المؤتمر الجماهيري الحاشد بمطروح بشأن انتخابات الرئاسة سيتم خلاله استعراض إنجازات الرئيس السيسي في كافة القطاعات الخدمية وتسليط الضوء علي المشروعات العملاقة على أرض مصر ومطروح، وجهود الدولة المصرية في القضايا الهامة أبرزها معاناة الشعب الفلسطيني، وكذلك التحديات التى تواجهها الدولة والجهود المبذولة من الرئيس لتحقيق التنمية فى ربوع مصر، كما سيدعو المؤتمر الجماهيري إلى ضرورة الاحتشاد أيام الانتخابات، لتجديد الثقة ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة رقم 1 رمز النجمة، لكي يشاهد العالم صورة المصريين بأن الشعب المصري يلتف حول رئيسه ويقف خلفه صفًا واحدًا.