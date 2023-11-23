«المستقلين الجدد» ينظم مؤتمرا لتأييد السيسي في انتخابات الرئاسة بالدقهلية غدا

ينظم حزب المستقلين الجدد غدًا الجمعة مؤتمرًا حاشدًا بمحافظة الدقهلية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وأكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب أن هذا المؤتمر سيحضره لفيف من القيادات السياسية والشخصيات العامة بالمحافظة، وأهالي مركز ومدينة نبروه التي سيعقد فيها المؤتمر.

مؤتمر حزب المستقلين الجدد

وأكد «بلاط» أن هذا الحفل يأتي ضمن خطة الحزب لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في مختلف المحافظات بعقد مؤتمرات شعبية بجانب حملات طرق الأبواب التي نفذها الحزب في العديد من المحافظات.

وسيحضر المؤتمر عدد من رؤساء الحزاب، وسيتضمن استعراض الإنجازات التي تحققت على مدار العشر سنوات الماضية في جميع المجالات.

«المستقلين الجدد» يرحب بترشح السيسي

وكان حزب المستقلين الجدد، أعلن ترحيبه بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، وتلبية نداء الشعب لاستكمال ما بدأه والمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة.

وذكر الحزب في بيانه، أن تعهدات الرئيس في خطابه عند إعلان ترشحه، بمثابة قواعد جديدة للدولة المصرية، تنعم بالتعددية والانفتاح السياسي داخليًا وخارجيًا مع الحفاظ على الثوابت الوطنية.

ورأى الحزب أن ترحيب الرئيس السيسي بوجود مرشحين آخرين يدل عن نهج وإيمان الرئيس بالتعددية السياسية، وتأكيدًا للسير قدما نحو تعددية سياسية حقيقية في ظل سيادة الدستور والقانون.