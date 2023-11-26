محافظ سوهاج ووكيل الزراعة يتفقدان مجمع الخدمات الزراعية بقرية بني حميل

قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور الدكتور عبد اللطيف دياب، وكيل وزارة الزراعة، اليوم الأحد، بجولة تفقدية في مركز البلينا، حيث قام بزيارة مجمع الخدمات الزراعية بقرية «بني حميل».

واستمع محافظ سوهاج لشرح من الدكتور عبد اللطيف دياب، إذ أكد أن المجمع تم الانتهاء منه بنسبة تنفيذ 100%، وتم أيضًا الانتهاء من أعمال الفرش والتجهيزات، وبدأ المجمع الآن في تقديم خدماته الزراعية والبيطرية المتنوعة للمزارعين في المنطقة.

المجمع يضم وحدة طب بيطري

ويتألف المجمع من دور أرضي ودور علوي، ويمتد على مساحة 352 مترا مربعا، ويضم المجمع وحدة طب بيطري، ومركز تجميع ألبان، وجمعية زراعية، ومركز إرشاد زراعي، ويهدف المجمع إلى توفير الدعم والمساعدة للمزارعين وتطوير القطاع الزراعي في المنطقة.

اهتمام الحكومة المحلية بتطوير الريف المصري

تعكس هذه الزيارة التفقدية اهتمام الحكومة المحلية بتطوير الريف المصري وتوفير الخدمات الزراعية اللازمة للمزارعين.

ومن المتوقع أن يسهم المجمع في تعزيز الاقتصاد الزراعي وتحسين مستوى المعيشة في المنطقة.