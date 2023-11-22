خطة محافظة سوهاج لنشر الوعي السياحي والأثري بين الطلاب

تعمل الدولة المصرية، على نشر الوعي السياحي والأثري، تماشيًا مع تعزيز السياحة المحلية ونشر الوعي الأثري بين سكان المحافظة، ولا سيما طلاب المدارس، ولذلك نظمت الإدارة العامة للسياحة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بسوهاج، برنامجًا توعويًا سياحيًا موجهًا لطلاب المدارس.

وتنشر «الوطن» خطة محافظة سوهاج لنشر الوعي الأثري بين سكان المحافظة، وذلك بحسب ما أعلنه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج في بيان رسمي.

وتضمن البرنامج إقامة ندوات توعوية سياحية تستهدف 15 مدرسة في مدينة سوهاج، و15 مدرسة في مدينة جرجا، و15 مدرسة في مدينة طهطا.

وبالإضافة إلى ذلك، ستُنظم رحلة أسبوعية مجانية لزيارة المعالم السياحية والأثرية في المحافظة، وسيكون يوم الجمعة من كل أسبوع هو يوم الرحلة لطلاب المدارس المستهدفة، وذلك على ثلاث خطوط مختلفة:

زيارة متحف سوهاج

الخط الأول يشمل زيارة متحف سوهاج، معبد رمسيس الثاني، ومقابر الحواويش بأخميم.

أما الخط الثاني يشمل زيارة متحف سوهاج الدير الأحمر والدير الأبيض، أما الخط الثالث فسيتضمن زيارة منطقة أبيدوس بالبلينا.

من المقرر أن تتم هذه الفعاليات خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق التنمية السياحية المستدامة لعام 2030.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز وعي الطلاب بالثروة السياحية والأثرية في المحافظة، وتشجيعهم على المشاركة في دعم السياحة المحلية.

تعكس هذه الخطوة التزام المحافظة بتعزيز القطاع السياحي المحلي ودعم التنمية السياحية المستدامة في المنطقة، ومن المتوقع أن يكون لهذا البرنامج تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي وتعزيز الوعي السياحي بين الشباب والمجتمع المحلي.