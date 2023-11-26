التفاصيل الكاملة عن شراء الذهب من ماكينات ATM في مصر.. الفكرة لم تظهر للنور بعد

كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن التفاصيل الكاملة الخاصة بإطلاق ماكينة ATM لشراء وسحب السبائك الذهب من خلالها، والتي شهد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الاطلاع على الشكل الافتراضي لها اليوم خلال افتتاحه معرض نبيو للذهب في نسخته الثالثة والمقام على مدار 3 أيام من الأحد حتى الثلاثاء المقبل.

شراء السبائك الذهب من خلال ماكينة ATM

وأوضحت مصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شراء السبائك الذهب من خلال ماكينة ATM هو اتفاق خاص بين إحدى الشركات الكبرى في مجال الذهب والسبائك بالتعاون مع بنك مصر، مؤكدة أن تطبيق التجربة غير موجود حاليا، وإنما تم عرض الفكرة فقط والشكل الافتراضي للماكينة خلال معرض نبيو، للاطلاع على الشكل الافتراضي في شراء الذهب مستقبلا.

وعن توقيت تطبيق التجرية فعليا قال المصادر: «موعد التطبيق مرهون بإجراءات تتم بين بنك ناصر وشركة الذهب العارضة للفكرة، ولكن هذا غير مطبق حاليا، سواء في معرض نبيو أو خارجه».

انطلاق معرض نبيو للذهب

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات معرض نبيو للذهب والمجوهرات في دورته الثالثة، انطلقت الأحد، ويقام المعرض تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر، إذ تشهد الدورة الحالية من معرض «نبيو» طرح كميات من ذهب العارضين الدوليين الذين تم إعفائهم من الجمارك والرسوم، حيث يشارك فيه 200 عارض من كبري شركات الذهب المحلية والعربية والأجنبية.